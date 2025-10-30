【「ありす、宇宙までも」5巻】 10月30日発売 価格：770円

画像はAmazonより

【拡大画像へ】

小学館は、売野機子氏のマンガ「ありす、宇宙までも」の最新5巻を10月30日に発売した。価格は770円。

本作は、「マンガ大賞2025」で大賞に選ばれたヒット作品。バイリンガル環境で育ったためにどちらの言語も修得が不十分になってしまうセミリンガルに悩む少女朝日田ありすが、孤高の天才少年犬星とともに夢に向かってひた走る。

【あらすじ】

舞台はアメリカ・ハンツビル。

ついに開幕したスペース・ルナ・キャンプ!

「共通語(英語)禁止ルール」に戸惑う参加者たちだが、母語で懸命にやりとりする内に、ありすのキャラクターが花開いていく!

そんな中、優勝者に与えられる褒賞が発表されるが、それは、ありすがどうしても手に入れたいものだった――

様々なミッションをクリアし、宇宙飛行士への道を突き進め!!

【編集担当からのおすすめ情報】

「スペース伝言ゲーム」、「宇宙食プログラム」、「野外サバイバル」まで…!? “宇宙開発の聖地”で、ありすが超本格的ミッションに挑戦!

世界中から集まったメンバーたちが英語を通じて交流する中、ありすに立ちはだかる"言語の壁"。

しかし、スペシャルトレーナーでコマンダー経験者のエリカから「共通語(英語)禁止ルール」が発表され、皆が母語で交流することに!

言葉が通じない中、どうミッションを乗り越えていくのか!?

犬星の裏プロジェクト・第2弾の正体とは!?

そしてその先に、ありすは”新しい自分”を知っていく――!

ありすの成長が加速する!!心揺さぶる第5集!!