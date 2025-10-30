10月29日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）のトークテーマは「“思春期”の子育てのお悩み相談SP」。小倉優子や加藤ローサ、山口もえなど多くのママタレが参戦するなか、注目を集めたのが知念里奈だった。

「知念さんは現在、19歳と7歳のふたりの息子を持つ44歳です。知念さんは上の息子が中学受験時、《勉強しなさい、塾行きなさいっていうけど、ママ、やってこなかったじゃん》と言われたそうです。

実際、知念さんは幼少の頃から沖縄アクターズスクールでレッスンを受け、中学卒業と同時にデビュー。高校には通いませんでした。番組では《自分中卒だし。なので彼が勉強しているそばで、高卒認定の試験を受ける準備をして》と息子と一緒に勉強したことを明かしました。ともに勉強した結果、知念さんも高卒認定を獲得。《隣で私が勉強していると、マンガ読むとか、ちょっとこそこそ遊んだり、そういうことの抑止力にはなれたのかな》と語りました」（芸能記者）

X上では、知念の頑張りに共感する声が。

《知念里奈さんが子供の中学受験に合わせて自分も勉強したってのはとてもいいなと思いました！読書もそうだけど自分がやらないことやれやれって言っても興味持たないもんね》

《単純にすごいなぁ 実際に中学受験て大学受験よりも勉強すると思う 私見になるけどゆうてまだ小学生…親も一緒に勉強してくれるかはすごく大事な気がする…》

《こういう人知ってるよ。親として正しい》

「知念さんは現在、ミュージカルを中心に舞台で大活躍しています。学校には通っていなかったのは事実ですが、社会人としては見事に成功したと言えるでしょう。舞台はしっかり稽古をしてセリフを覚えなければいけない分野で、ある意味では受験勉強と同じこつこつ努力する力が求められます。息子さんと一緒に勉強にも向かうことで努力の大切さを伝えることができたのではないでしょうか」（前出・記者）

知念はプライベートでは2005年にモデルの男性とできちゃった結婚。2007年に離婚し、2016年にミュージカル俳優の井上芳雄と再婚。2018年に第二子を出産した。

「今回の勉強エピソードに登場した長男は、現在バレエダンサーとして活躍している井上慈英さんです。熊川哲也さん主催の『Kバレエ トウキョウ』に所属していましたが、2024年末からドイツに留学。当時、知念さんは《まだ学びたい！もっと上手くなりたい！という彼の思いで決断しました》とコメントしており、母が教えた“学ぶ”意識はしっかり受け継がれていることがわかります」（前出・記者）

親子は同じ舞台の道を選び、研鑽を続けていく。共に学び合える幸せをかみしめているかもしれない。