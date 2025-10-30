県の予選を勝ち抜き全国大会出場を決めた酒田南高校の男子駅伝競走部と女子バスケットボール部の優勝報告会がきょう行われました。

【写真を見る】酒田南高校男子駅伝部 クマの影響で東北高校駅伝がトラックレースに…それでも熱い気持ちで全国につなげる！ 女子バスケ部は初の全国の舞台へ決意語る（山形）





拍手で迎えられたのは、酒田南高校の男子駅伝競走部と女子バスケットボール部のメンバーです。



男子駅伝部は、25日に行われた県高校駅伝で2年連続の優勝。





女子バスケットボール部は18日から行われた県選手権大会で優勝し初の全国大会出場を決ました。





酒田南 男子駅伝競走部 後藤颯星キャプテン「12月に開催される全国高校駅伝では去年の経験を活かした走りで20位以内を目標に頑張っていきたいと思います」酒田南 女子バスケットボール部 原田愛梨子キャプテン「ウインターカップ本番では、自分たちらしいプレーをし、今まで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、一つでも多く試合を勝ち進められるように頑張ってきます」男子駅伝競走部は来月6日に秋田県で行われる東北大会にも出場しますが、クマの出没が相次いでいることから、ロードではなくトラックレースに変更になりました。





酒田南 男子駅伝競走部 後藤颯星キャプテン「沿道の応援とかがロードの方が多いのでそういった面では、ロードレースの方がよかった。クマの影響でロードレースではなくトラックレースになってしまったが全国大会につながるいい大会となるように頑張りたい」



酒田南が出場する駅伝の全国大会は12月21日に京都で、バスケのウインターカップは12月23日から東京で行われます。