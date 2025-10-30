異常なほどのクマの出没。

【写真を見る】毎日続くクマ目撃と高騰するコメ対策…自衛隊派遣については「広域連携しての要請を視野」と単独での動きは見せない姿勢 コメについては鈴木大臣と「一致」（山形）

きょう吉村知事は、国への支援要請について「広域連携をしながらの要請を視野に入れている」と話しました。

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月２６日現在で１９０６件と、過去最多に。さらに、人的被害は９件発生しています。





「Ｑ知事はこの緊迫した状況をどうとらえているか」

吉村知事「散歩するにしても遊ぶにしても子どもも大人も不安を持っている状況かなと」

秋田県の鈴木知事は防衛省を訪れ、相次ぐクマ被害について自衛隊の派遣を要請しました。

吉村知事は、秋田県の鈴木知事の要請についてＴＵＹの取材に対し「望ましい行動」だとしましたが。

「Ｑ知事自身は自衛隊派遣を要請すべきか、そうではないのか、どうお考えか」

吉村知事「広域連携をして要請していくということを私は視野に入れている」

また県は、今月１６日に立ち上げた「緊急銃猟タスクフォース」を活用し、自治体や猟友会が抱える問題を集約しているとしました。

県は、あすクマに関する「緊急対策会議」を開くとしています。

■コメについては

かわって、県選出の鈴木憲和農林水産大臣がコメの生産量について「需要に応じた生産が基本」とする方針を示したことについては。

吉村知事「需要に見合う適正な生産を行うことは、価格下落を防ぎ、安定的な農業生産を支える上で極めて重要な考え方だと捉えている。これは本県におけるコメの生産に対する考えと一致するものである」

また物価高対策として挙げられた『おこめ券』の導入についても、「地域のニーズに沿った支援策に言及している」と話し、基本的な考えは一致しているとの認識を示しました。