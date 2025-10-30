Nulbarich、一夜限りのイベント開催決定
現在活動休止中のNulbarichが、12月3日に一夜限りの上映会イベント＜Playback the Chapter - 武道館上映会 ＆J Qスペシャルトーク -＞を開催する。
活動休止前の最後のステージとなった2024年12月5日の日本武道館公演では、13名のメンバーとともに全25曲を披露し、約2時間半にわたる熱演がファンの記憶に刻まれることとなった。今回の上映会は、メンバーによるプライベートな映像鑑賞会がきっかけだという。初夏、久しぶりにメンバー全員が集まり、4月30日に発売された武道館公演の映像を鑑賞し、そこで笑い合い言葉を交わす中で「この映像をファンと一緒に観たい」という思いが自然に生まれたのだという。
上映会当日はJQ本人も登壇しスペシャルトークショーを実施する予定だ。現在はソロ・プロジェクトJeremy Quartusとして私的で内面的な表現を追求しているが、そんなJQがあの日のことや今後の展望について語るとのこと。
＜Playback the Chapter - 武道館上映会 ＆ JQスペシャルトーク -＞
2025年12月3日（水）18:00開映※1回限りの上映
上映内容：「CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN」ライブ映像上映
Jeremy Quartus本人登壇＆トーク
＠ユナイテッド・シネマ豊洲
チケット：4,500円（税込）全席指定
発売方法
●Nulbarichオフィシャルモバイルサイト「Hometown」先行発売
【抽選エントリー受付期間】2025年10月31日（金）12:00〜11月25日（火）11:00
【当選発表・チケット引換開始】2025年11月25日（火）夜〜
チケットのお申込み https://sp.nulbarich.com/news/detail/1900
※お申込みには、別途、チケットぴあの会員登録が必要となります。
●一般先行発売
※チケットはWEBでの抽選エントリー受付
【抽選エントリー受付】2025年11月4日（火）12:00〜11月26日（水）11:00
【当選発表・チケット引換開始】2025年11月26日（水）夜〜
購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。 チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/playback-the-chapter/ ※PC・モバイル共通
・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。
※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。
※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp
◆チケットに関するお問い合わせ： https://t.pia.jp/help/
「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。
Blu-ray & DVD『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』
2025年4月30日発売
Blu-ray : VIXL-488 \8,800+税
DVD: VIBY-1182 \8,800+税
初回生産分：スリーブケース仕様＆60Pフォトブック付
https://jvcmusic.lnk.to/CloseAChapterAtNipponBudokan
1.TOKYO
2.Stop Us Dreaming
3.NEW ERA
4.Handcuffed
5.Backyard Party
6.Lucky
7.SMILE
8.Cigarette Butt
9.Spread Butter On My Bread
10.JUICE
11.In Your Pocket
12.Super Sonic
13.STEP IT
14.Liberation
15.Zero Gravity
16.Follow Me
17.VOICE
18.It’s All For Us
19.Floatin’
20.It’s Who We Are
21.Kiss You Back
22.A Roller Skating Tour
23.Almost There
24.Skyline
25.Sweet and Sour
Live Album (Streaming & Download)『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』
2025年4月30日配信開始
https://jvcmusic.lnk.to/CloseAChapterAtNipponBudokan
New Album『CLOSE A CHAPTER』
2024年12月11日発売
通常盤 [ CD ] NCS-10308 / ￥3,500 (tax out)
VICTOR ONLINE STORE https://victor-store.jp/item/100108
配信中 https://jvcmusic.lnk.to/CLOSE_A_CHAPTER
1.Opening -intro-
2.Believe It
3.遊園
4.Don’t Waste It On Me
5.Words
6.chapter xxx (demo)
7.Neon Sign
8.DAY (Sunny Remix)
9.Mirror Maze
10.Liberation
11.Traffic Jam -skit-
12.Lights Out feat. Jeremy Quartus
＜Jeremy Quartusライブ＞
・11/8(土) LOCALGREEN FESTIVAL’25 ＠横浜赤レンガ倉庫
・11/13(木) EX ENTERTAINMENT presents 【EXtra SHOT ver.0 】@EXシアター六本木
・11/15(土) SETOUCHI CONTEMPORARY 2025 @瀬戸内UNO SEASIDE PARK
・12/6(土) MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 -JAPAN ARTISTS EVE SHOW- @ぴあアリーナMM
・12/7(日) MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025 @ぴあアリーナMM
※MJFJ TB×ER UNIT with BIGYUKIのゲストボーカルとして出演
