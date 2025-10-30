Ryosuke Yamada、初のソロライブツアー＜RED＞LIVE映像作品発売決定
2025年春、記念すべき自身初となるソロアルバム『RED』を引っ提げ、静岡・エコパアリーナを皮切りに全国6都市を巡った＜Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED＞が映像化される。
Ryosuke Yamadaがこれまでに築いてきた研ぎ澄まされた表現力と
圧倒的なパフォーマンスで魅せるまさに集大成とも言えるステージは最新アルバム『RED』の楽曲を中心に、「Oh! my darling」「ミステリー ヴァージン」「Moonlight」など、これまでのソロナンバーのほか、Hey! Say! JUMPの楽曲まで披露された。
初回限定盤の特典映像には、＜Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」＞誕生の過程に密着したドキュメンタリー「Documentary of LIVE TOUR RED」を収録。考え抜かれた演出プランと積み重ねたリハーサルでステージを作り上げ、初日公演から最終公演までを追ったライブツアーの映像は、本人の“RED”に対する想いと作品の魅力を
感じることができる内容となっている。ツアーの最終公演である福岡公演にて披露されたWアンコールの様子もお届けする。
通常盤の特典映像には、ツアー各地でのMCシーンを厳選した「RED MC DIGEST」を収録。静岡での公演初日、仙台の誕生日公演、福岡のオーラス公演まで収録されている。なお、通常盤/初回プレスにはクリスマススペシャルカードも封入される予定だ。
Blu-ray & DVD『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』
2025.12.24 Release
◼︎初回限定盤（Blu-ray）
[Blu-ray 2枚組]
品番：LCXA-5277/8
価格：\8,250(税込)
仕様：三方背・デジパック2枚組
◼︎初回限定盤（DVD）
[DVD 2枚組]
品番：LCBA-5560/1
価格：\8,250(税込)
仕様：三方背・デジパック2枚組
《封入収録内容：Blu-ray/DVD共通》
REDオリジナルフォトブックレット(60P)封入
DISC1：「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」LIVE本編 [APPROX. 111min.]
DISC2：【特典映像】Documentary of LIVE TOUR RED [APPROX. 109min.]
◼︎通常盤 / 初回プレス（Blu-ray）
[Blu-ray 2枚組] 品番：LCXA-5279/80
価格：\5,940(税込)
仕様：トールケース
◼︎通常盤 / 初回プレス（DVD）
[DVD 2枚組] 品番：LCBA-5562/3
価格：\5,940(税込)
仕様：トールケース
《封入収録内容：Blu-ray/DVD共通》
16P中綴じブックレット
クリスマス・スペシャルカード
DISC1：「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」LIVE本編 [APPROX. 111min.]
DISC2：【特典映像】RED MC DIGEST [APPROX. 72min.]
※初回プレスが終了し次第、クリスマス・スペシャルカード封入ナシの通常仕様に切り替わりますのでご了承くださいませ。
・Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED本編 収録内容（初回限定盤・通常盤 共通）
[LaLa arena TOKYO-BAY 5/24(土)公演収録]
Overture/RED/CARNIVAL/INTO YOU/Oh! my darling/パフューム/花のように/Do it again/No ID/出ていってよ/クランメリア/愛のかたまり/アジアの夜/Please! Please! Please!/SUPER GROOVE/真夜中のシャドーボーイ/瞳のスクリーン/SUPER DELICATE/Ride With Me/ウィークエンダー/Give Me Love /マエヲムケ/ファンファーレ！/Your Song/恋をするんだ/ウラオモテ/DEAR MY LOVER/VELVET/HUSTLER/ミステリー ヴァージン/SWITCH / EN : Moonlight/snow moon/Bloomin’