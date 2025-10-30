2025年春、記念すべき自身初となるソロアルバム『RED』を引っ提げ、静岡・エコパアリーナを皮切りに全国6都市を巡った＜Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED＞が映像化される。

Ryosuke Yamadaがこれまでに築いてきた研ぎ澄まされた表現力と

圧倒的なパフォーマンスで魅せるまさに集大成とも言えるステージは最新アルバム『RED』の楽曲を中心に、「Oh! my darling」「ミステリー ヴァージン」「Moonlight」など、これまでのソロナンバーのほか、Hey! Say! JUMPの楽曲まで披露された。

初回限定盤の特典映像には、＜Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」＞誕生の過程に密着したドキュメンタリー「Documentary of LIVE TOUR RED」を収録。考え抜かれた演出プランと積み重ねたリハーサルでステージを作り上げ、初日公演から最終公演までを追ったライブツアーの映像は、本人の“RED”に対する想いと作品の魅力を

感じることができる内容となっている。ツアーの最終公演である福岡公演にて披露されたWアンコールの様子もお届けする。

通常盤の特典映像には、ツアー各地でのMCシーンを厳選した「RED MC DIGEST」を収録。静岡での公演初日、仙台の誕生日公演、福岡のオーラス公演まで収録されている。なお、通常盤/初回プレスにはクリスマススペシャルカードも封入される予定だ。