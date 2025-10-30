山形刑務所で受刑者に便宜を図った見返りに現金10万円を受け取ったとして当時の刑務官が逮捕され、現金を渡した受刑者ら2人が逮捕された事件。逮捕された受刑者ら2人は話し合い刑務官に賄賂を渡すことを決めていたとみられることがわかりました。

金を受け取った収賄の疑いできのう逮捕されたのは、山形刑務所の元刑務官で山形市陣場1丁目に住む自営業の男（29）です。

また、山形刑務所に収容されている受刑者の男（33）と、元受刑者で千葉市中央区の無職の男（32）の2人も、金を渡した贈賄の疑いできのう逮捕されました。

警察によりますと、当時刑務官だった男は、2022年11月29日、受刑者の男の刑務所内での生活で便宜を図った見返りとして、現金10万円を受け取った疑いがもたれています。

金は、男と当時受刑者だった男が共謀して渡したとされています。

その後の取材でこの2人は互いに相談し、当時刑務官だった男に受刑者の男への便宜をはかってもらう目的で賄賂を渡すことを決めたとみられることがわかりました。

警察によりますと、刑務官だった男は受刑者の男から依頼され、伝言を手紙などの正規の手続きを取らずに外部の人物に伝えていたということです。

警察は3人の認否を明らかにしていません。

警察は、どのようにして金のやりとりをしたのかや、このほかに事件に関わった人物がいないかなども含め、調べを進めています。