県警の巡査部長が8月懲戒処分を受けたことについて、岩瀬本部長が30日の定例会見で謝罪しました。一方、今回の処分について県警は公表の基準にあたらないとして明らかにしていませんが、今後も公表の基準は変えない方針を示しました。



（県警・岩瀬聡本部長）

「職員が法令違反行為を行い懲戒処分をするに至ったことについては非常に深刻に受け止めております。県民の皆様にも大変申し訳ないという気持ちであります」





県警の巡査部長が正当な理由がないにもかかわらず、スマートフォンで服を着た人の尻などを撮影したとして8月、減給1か月の懲戒処分を受けていたことについて岩瀬本部長が謝罪しました。県警はこの処分について、公表する基準ではないとして明らかにしていませんでした。この公表の基準について、塩田知事は10月の定例会見で「基準について適切かどうか検証する必要性がある」との考えを示しました。県警は知事の意見を真摯に受け止めるとした一方、これまで通り警察庁が示す公表の指針に沿うとし、独自の基準を設けることは適切ではないとの考えを示しました。（県警・安達裕也警務部長）「県警察としては知事の発言を真摯に受け止めている。県警が独自の基準を設けるということは必ずしも適切ではないんだろうというふうに考えている」再発防止策を進めている中での不祥事について、県警は再発防止策の強化を図る必要があるとしています。