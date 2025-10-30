

○日清粉Ｇ <2002> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.18％にあたる1500万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月5日から26年6月23日まで。



○日触媒 <4114> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.85％にあたる600万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○積水化 <4204> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.41％にあたる1000万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月31日から26年3月31日まで。また、発行済み株式数の2.27％にあたる1000万株の自社株を消却する。消却予定日は11月25日。



○栄研化 <4549> [東証Ｐ]

発行済み株式数の10.38％にあたる400万株の自社株を消却する。消却予定日は11月14日。



○ＤＭＧ森精機 <6141> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.76％にあたる250万株(金額で75億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月4日から26年2月28日まで。



○フタバ <7241> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.48％にあたる43万株(金額で4億7300万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月4日から12月12日まで。



○イー・ギャラ <8771> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.52％にあたる300万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月7日から26年3月31日まで。



［2025年10月30日］



株探ニュース

