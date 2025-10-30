最新のガス機器などを展示する「ガス展」が、30日から鹿児島市で始まりました。2025年は60回を記念したイベントやトークショーなどが行われ、例年以上に賑わいを見せそうです。



鹿児島市の山形屋で30日から始まった日本ガスの「ガス展」。ガスコンロやガス衣類乾燥機など、最新のガス機器約80点が販売されています。



(登島凜アナウンサー)

「去年から災害対策グッズのコーナーが設けられている。大雨や台風の災害に備えた商品が揃っている」





8月の記録的大雨や台風12号など、災害が多かった2025年。防災意識の高まりからガスと電気を併用して使えるハイブリットの給湯器や、太陽光を利用した蓄電池など、災害時に役立つ商品が注目されているということです。2025年で60回を迎えたガス展では「感謝を彩るコラボグルメ」として、県内の有名店の料理やスイーツを無料で振る舞っています。30日はシェラトン鹿児島が出店し、マロンパイを300人に提供していました。また、会場内にはガスオーブンで作るアイシングクッキー作り体験などのイベントもあり、子どもから大人まで楽しめます。(女性)「ガスレンジを購入した。オーブントースターや電子レンジもあるがガスレンジで焼いた方が美味しく焼きあがるし簡単、掃除も楽」(日本ガス・札元康作常務取締役)「天然ガスを効率的に、1人でも多くの皆さんに使ってもらいながら、ガスでも電気でもできるエネルギーをトータルでマネジメントしながら、快適で環境に良い暮らしを提供していきたい」「ガス展」は11月3日まで開かれ、1日にはタレントのイモトアヤコさんによるトークショーも予定されています。