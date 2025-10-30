サッカーのスペイン2強クラブのOB選手が集結する親善試合「エル・クラシコ・レジェンズ」（11月22日、埼玉）のオンライン会見が30日に行われた。バルセロナからイニエスタ氏とプジョル氏、レアル・マドリードからフィーゴ氏とラウル氏が参加。自身の引退試合として行われた昨年12月に続いて2年連続参加となるイニエスタ氏は「凄くスペシャルな機会。日本に戻るのはいつも幸せ。ファンに楽しんでほしい」と観戦を呼びかけた。

ラウル氏は「日本に戻れるのは楽しみ。98年にキャリアで一番大事なゴールを決めた」と感慨深げ。バスコダガマ（ブラジル）とのトヨタ杯で1―1からクラブ世界一を勝ち取る決勝点を挙げた日本でのクラシコ再現を楽しみにしていた。

Rマドリードで2000年と02年のトヨタ杯で1勝1敗だったフィーゴ氏は「勝利と敗戦の両方の思い出がある。日本のファンは凄く熱心で情熱がある」と述懐。1995〜2000年はバルセロナ、00〜05年はRマドリードに在籍し「両方のチームメートと会えるのは楽しみ」と語った。

また、プジョル氏は「個人的に日本は大好きな国。プライベートで家族とほぼ毎年旅行に来ている。サッカー文化があることも確認できた」と新たな来日の機会を心待ちにしている様子だった。