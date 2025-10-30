ワールドシリーズ第5戦

米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、1-6で敗れた。第6戦に先発予定の山本由伸投手は、お馴染みとなっている“日本式”練習を行い、現地ファンの注目を集めていた。

2連敗を喫し、2勝3敗と後がなくなったドジャース。トロントに再び舞台を移して行われる31日（同11月1日）の第6戦では、山本が先発する。この日は外野付近で、矢田修トレーナーと共に、日本時代から取り組み現地でもお馴染みとなっている“やり投げ”トレーニングで汗を流した。

MLB専門局「MLBネットワーク」の公式Xは、「ヨシノブ・ヤマモトが巨大ダーツで練習中」と記して、トレーニングの模様を動画で公開。注目度の高いWS中とあり、初見の現地ファンも多かったようで、コメント欄では反応が相次いだ。

「完投できる理由だ」

「これがどう彼の投球に利益をもたらすんだろう？」

「型破りだけど、これが彼の武器なら、受け入れるぜ！」

「なんじゃこりゃ」

「この男は違うな」

「どれほどの子どもが野球の試合で槍を投げ始めるだろうか…」

山本は、25日（同26日）の第2戦に先発し、9回1失点、105球で完投勝利。27日（同28日）の第3戦では、延長18回までもつれる試合内容の中、中1日にも関わらず、志願のブルペン待機をしていた。



