「あなたの携帯が原因でウイルスに感染した」などと、うその電話で男性から現金300万円をだまし取ったとして、指示役の暴力団幹部の男ら2人が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団住吉会系幹部の山下正博容疑者（44）と組員の岩切博信容疑者（35）です。

山下容疑者らはほかの人物と共謀し、去年7月、静岡県の60代の男性に「あなたの携帯電話が原因でほかの人の携帯がウイルスに感染し、保険料を支払う必要がある」などとうその電話をし、現金300万円を東京・練馬区の空き部屋に送らせ、だまし取った疑いがもたれています。

警視庁によりますと、山下容疑者らは不動産仲介業者を介して空き部屋の内見予約をし、被害金が入った荷物を「置き配」の形式で受け取っていたということです。

この不動産業者を利用した特殊詐欺は去年1年間で80件確認されていて、被害額は合わせておよそ11億円だということです。

警視庁は山下容疑者らの認否を明らかにしていませんが、不動産業者も犯行に関与したとみて調べています。