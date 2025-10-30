モテる女はこう答える。男性から「可愛い」と言われたら…

写真拡大


男性から「可愛い」と言われたとき、どんな返答をすると良いのでしょうか？

実は「モテる女性はこう答える」と言っても過言ではないベストな返答があるのです。

男性を持ち上げる


男性が「可愛い」と言ってくれるのは、褒め言葉。

なので、男性を持ち上げるような回答をするように心がけましょう。

「私にそんなこと言ってくれるのは○○君だけ」のように、まるで「私にとってあなたは特別な人」というニュアンスを込めた返事をするのがおすすめです。

素直に感謝の気持ちを示す


男性は「女性のことを褒めたい」という気持ちから「可愛い」と言ってくれているはず。

なので、素直に褒められたことに感謝の気持ちを示すことが大切です。

女性の喜ぶ表情を見て、男性はきっと「彼女との距離が縮まった」と感じてくれます。

男性のことを褒め返す


褒め言葉には褒め言葉を返すのもおすすめです。

なので、「可愛い」と言ってもらえたら、男性には「かっこいい」と返しましょう。

そうすることで男性は承認欲求が満たされるので、さらに女性への好意が増していきます。

今回紹介した反応を無意識にできるかがモテの鍵となるので、ぜひ頭に入れておいて必要な場面で活用してみてくださいね。

🌼男性から「モテるでしょ？」と聞かれたら？好印象を与える“受け答え”とは