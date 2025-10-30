モテる女はこう答える。男性から「可愛い」と言われたら…
男性から「可愛い」と言われたとき、どんな返答をすると良いのでしょうか？
実は「モテる女性はこう答える」と言っても過言ではないベストな返答があるのです。
男性を持ち上げる
男性が「可愛い」と言ってくれるのは、褒め言葉。
なので、男性を持ち上げるような回答をするように心がけましょう。
「私にそんなこと言ってくれるのは○○君だけ」のように、まるで「私にとってあなたは特別な人」というニュアンスを込めた返事をするのがおすすめです。
素直に感謝の気持ちを示す
男性は「女性のことを褒めたい」という気持ちから「可愛い」と言ってくれているはず。
女性の喜ぶ表情を見て、男性はきっと「彼女との距離が縮まった」と感じてくれます。
男性のことを褒め返す
褒め言葉には褒め言葉を返すのもおすすめです。
なので、「可愛い」と言ってもらえたら、男性には「かっこいい」と返しましょう。
そうすることで男性は承認欲求が満たされるので、さらに女性への好意が増していきます。
今回紹介した反応を無意識にできるかがモテの鍵となるので、ぜひ頭に入れておいて必要な場面で活用してみてくださいね。
