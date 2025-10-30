人気個人VTuber、“新しい命”の報告に温かい反響「私は既婚でパートナーがいます」
個人VTuberの狐白しろさんが、30日までに自身のX（旧Twitter）を更新。自身が既婚者であることなどを包み隠さずに告白し、ファンから驚きや祝福など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】ファンから多数の反響があった人気個人Vtuberの「大切なお知らせ」
「無性別」を自称して活動していた“けだま系化け狐VTuber”のしろさんは、今回の投稿で「皆さんへ大切なお知らせです。目を通していただけますと幸いです」とつづり、「大切なお知らせ」と書かれた書面画像を公開。そこには「私事ではございますが、このたびありがたいことに新しい命を授かりました」「実は、私は既婚で大切なパートナーがいます」と、夫の存在と自身が妊娠中であることが明かされていた。
この発表には、しろさん自身も葛藤があったようで、「VTuberという活動の形を大切にするうえで、このことを公表するかどうかずっと悩んでいました。ですが、体調がなかなか安定せずご心配をおかけしてしまうこと、そしてこのまま隠したまま活動を続けることへの罪悪感や難しさから、お伝えする決心をいたしました」と、複雑な心境をつづっている。
この投稿にはファンから「初めて知りましたが、おめでとうございます」「母子ともに健康でありますように」「新たなるVTuber、育児系VTuber誕生の瞬間であった」など、多くの祝福コメントが寄せられた。
引用：「狐白しろ」エックス（＠shir0_kohaku）
