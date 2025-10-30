UFC復帰の堀口恭司、SNSに美人妻登場でファン驚き「奥さん可愛すぎやろ」
総合格闘家の堀口恭司が29日、自身のインスタグラムを更新し、滞在中の米フロリダに駆けつけてくれた愛妻との夫婦水入らず2ショットを公開した。
【写真】堀口恭司のSNSに美人妻登場しファン「AIかと思うくらいの綺麗な奥様」
約9年ぶりにUFCに復帰することが決まっている堀口は、来月日本時間23日に中東カタール大会での復帰戦でタギル・ウランベコフ（ロシア）と相まみえる。この日の投稿では「まだ奥さんのビザが取得できていないので、試合まで一時滞在でフロリダに来てくれました」と明かし、2024年2月に結婚した、元RIZINガールの妻・川村那月との2ショットを公開した。
堀口は妻へ「YouTubeもマネージメントの仕事も頑張ってくれて、いつも全力でサポートしてくれて感謝してます！」と感謝の思いをつづり、「早く一緒に住めたらと思ってます」との希望も明かしている。
そんな夫婦水入らずの2ショットに「お似合いの夫婦で素敵です」「ＡＩかと思うくらいの綺麗な奥様」「奥さん可愛すぎやろ」「なっちゃんめっちゃくちゃお美しい！！お似合いの夫婦！」といった声のほか、来月のUFC復帰戦に対するエールも多数寄せられている。
引用：「堀口恭司」インスタグラム（＠kyoji1012）
【写真】堀口恭司のSNSに美人妻登場しファン「AIかと思うくらいの綺麗な奥様」
約9年ぶりにUFCに復帰することが決まっている堀口は、来月日本時間23日に中東カタール大会での復帰戦でタギル・ウランベコフ（ロシア）と相まみえる。この日の投稿では「まだ奥さんのビザが取得できていないので、試合まで一時滞在でフロリダに来てくれました」と明かし、2024年2月に結婚した、元RIZINガールの妻・川村那月との2ショットを公開した。
そんな夫婦水入らずの2ショットに「お似合いの夫婦で素敵です」「ＡＩかと思うくらいの綺麗な奥様」「奥さん可愛すぎやろ」「なっちゃんめっちゃくちゃお美しい！！お似合いの夫婦！」といった声のほか、来月のUFC復帰戦に対するエールも多数寄せられている。
引用：「堀口恭司」インスタグラム（＠kyoji1012）