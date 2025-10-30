スニーカーよりブーツよりこっち！【GU】軽い & 楽ちん♡「高見えローファー」

クラシック回帰の流れにより、今シーズン注目を集めているのがローファー。きちんと感を醸し出せて、大人コーデに合わせやすいのも魅力です。せっかくなら、軽くて履き心地楽ちんな一足を選びたいところ。そこで今回ピックアップするのは【GU（ジーユー）】のローファーです。高見えも狙えて、スニーカーやブーツよりワンランク上のコーデを楽しめるかも。

上品なのに楽ちん！ 軽量タイプのローファー

【GU】「ボリュームソールビットローファー」\2,990（税込）

ゴールドビットがアクセントになり、リッチな足元を演出するローファー。レザー調の滑らかな素材感も高見えをサポート。クラシカルな雰囲気ながら、ボリュームのあるソールがトレンド感も漂わせます。公式サイトによると「厚底なのに軽量」「2層素材のクッションにより快適」とのことで、楽に履けそう。無地のブラウン・ブラックに加えて、クロコダイル柄のブラックも揃っています。

プレッピーな雰囲気が漂う秋っぽコーデ

こちらはブラックを取り入れたコーデ。ビットローファーにきちんと感のあるプリーツスカートを合わせれば、プレッピーな雰囲気が漂う最旬ルックに。トップスはこっくりとしたブラウンのセーターで、上品に秋ムードを演出。フリルネックのブラウスを重ね着すると、顔まわりが華やかに。黒のバッグとシューズでメリハリをつけるのが、大人っぽく見せるポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M