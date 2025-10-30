バッファローは、パソコンのUSB端子に挿すことでWi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応したWi-Fi機能を追加できるコンパクトなWi-Fiアダプター「WI-U3-2900BE2」を2025年11月下旬より発売します。

「WI-U3-2900BE2」

記事のポイント Wi-Fiが2.4GHz帯しか使えないノートPCのアップデートや、有線LANが使えない環境のデスクトップPCをネットに接続するのに便利に使えるWi-Fiアダプター。最新のWi-Fi 7に対応しているので、混雑・干渉しやすい環境でもスムーズにネット通信が行えます。

本品は、パソコンのUSB端子に挿すだけで、Wi-Fi 7に対応したWi-Fi機能を追加できるWi-Fiアダプター（※）。Wi-Fi 7の特徴であるMLO（Multi-Link Operation）機能やパンクチャリング機能のほか、混雑や干渉が少なく安定した通信が期待できる6GHz帯が利用できるトライバンド、大きなデータをより安定して通信できるワイドバンド（6GHz/5GHz 160MHz）に対応しています。

※Wi-Fi 7の機能を利用するには、Wi-Fiルーター（無線LAN親機）側も対応している必要があります。

本商品はドライバー内蔵タイプなので、パソコンに直接挿し込んでインストーラーを実行するだけで、ドライバーをインストールすることができます。パソコンに光学ドライブが搭載されていない、パソコンをインターネットに接続していない状況でも、簡単に使い始めることができます。

付属の卓上用USB延長ケーブル（1m）を利用することで、直挿しだけでなく据え置きも可能です。直接パソコンのUSB端子への接続が難しいPCを利用しているときでも、自由に設置することができます。

バッファロー 「WI-U3-2900BE2」 発売日：2025年11月下旬 オープンプライス

