森崎ウィンの無防備な瞬間＆向井康二の号泣シーンも 『（LOVE SONG）』メイキング映像後編
森崎ウィンと向井康⼆がダブル主演する映画『（LOVE SONG）』より、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督が描く“両片思い”の世界の舞台裏に迫るメイキング映像「Diary of 『（LOVE SONG）』」の後編が公開された。
【動画】キスシーンの裏側も 『（LOVE SONG）』メイキング映像＜後編＞
⽇タイ共同制作の本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが⼆⼈の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。タイ・バンコクで3週間に及ぶロケを敢行した。
“両片思い”の主人公たちを演じる森崎ウィン（ソウタ役）と、向井康二（カイ役）が、バンコク各地で撮影に臨む様子を収めたメイキング映像には、酔ったソウタがカイに甘える無防備な瞬間や、ソウタがカイを抱き寄せて歩く場面が映し出される。互いにそっと支え合う愛情あふれる関係性が伝わる一方で、雨降らしの中をバイクで疾走し、ソウタとの別れに打ちひしがれて泣きじゃくるカイの姿も。二人の渾身（こんしん）の演技が映像から伝わってくるほど充実した撮影現場の光景が、濃密に切り取られている。
森崎は「自分自身も成長を掴み、噛み締めながら進められた作品」と手応えを語り、向井も「ウィンくんとの代表作になれば嬉しい」とまっすぐな思い口にする。森崎はタイでの日々を「大きな家族がひとつできた感覚。大きな愛で包んでくれたから飛び込めました。本当に感謝しています」と思い返す。向井は「（映画を観た）お客さんがそれぞれ違う感情で映画館を出ていく。それが好き。いろいろな人が共感できる映画になったら嬉しい」と期待を寄せる。
人生初のタイでの撮影となった及川光博は「驚きや感情の揺らぎをリアルタイムで芝居に落とし込めました。生涯忘れられない思い出になりました」と充実感をにじませる。その及川演じるジンと恋心を抱く関係になっていくサン役のミーンは「映画を早く観たいです。皆さんに映画を通してタイを楽しんでほしいし、タイに来てくれたら嬉しい」と、本作がタイの美しいロケーションも堪能できることをアピールした。
本作の山場の一つとなるライブシーンの撮影に向けて、宿泊先のホテルで深夜まで練習を重ねたという向井と藤原大祐。バンド仲間のファーストやミュージックとともに奏でる、その“音楽”もまた、ソウタとカイの恋物語の背中を押す重要な鍵だ。森崎は「現場で（向井の）生歌を聴いた瞬間、ストンと胸を打ちました」と告白。向井も「（カイの歌う姿に）泣いているシーンを見ていたけれど、すごいですよ、ウィンくん。スッとソウタの役に入る」と絶賛。
撮影現場で互いの演じる姿を確認し合っていた二人。相手の芝居を最大限に引き出すために、自分ができることは何でもやりたいという献身的な姿勢は、ダブル主演の関係性とソウタとカイの“両片思い”の姿に重なる。
キスシーンの撮影現場では、「俺的に、こういきたいんだけど…」とキスをする首の角度を何度も試す向井の姿が。本番後、モニターで映像チェックをしていた森崎が、ふとあることに気づく。カイがソウタの顔を引き寄せた腕と二人の頭が「ハートに見えない？！」。向井の腕のラインと、二人の頭の輪郭をたどると、見事な“ハート”を描いていたのだ。偶然の造形に、向井も「いいじゃん！」とご満悦。演出でも台本でもない、二人の偶然の演技が生んだ、“奇跡のハート”のワンショットが誕生した。
クランクアップは日本で迎えた森崎と向井。向井は「大好きな国、タイで仕事ができたことが嬉しい。これからの僕にとって、ウィンくんにとって、みんなにとって、すごく大切な作品になると思います。コップンクラップ（ありがとう）！」とあいさつ。森崎も「僕の人生をガラッと変える作品だと思っています。僕らがやれることはすべて出し切りました！」と言い切る。最後はチャンプ監督も交えて三人で固く抱き合い、濃密な日々の終わりを確かめ合った。
以前、森崎が「監督をはじめ、タイのチームは楽しそうに撮影を進めていて印象的」と語り、向井も「監督は日本が大好きで、撮影中もモニターを見ながらニヤニヤしている愛情あふれる方」と話していたように、撮影現場はとても和気あいあいとした空気に満ちていた本作。チャンプ監督も「長い時間を共にした結果、大きな家族ができたように感じます。絆は確かに深まりました。私はこの映画をとても誇りに思います」と振り返った。
映画『（LOVE SONG）』は、10⽉31日より全国公開。
