３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相がこの日午後、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、韓国・慶州に向けて政府専用機で羽田空港を出発。同日中に会議の議長を務める李在明（イ・ジェミョン）大統領と初めての日韓首脳会談に臨むことを速報した。

訪韓前には６年ぶりの来日となったトランプ米大統領との初の日米首脳会談を終えた高市首相、特に米軍横須賀基地でのあいさつでの笑顔でのパフォーマンスについて聞かれたコメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「あれもかわいらしいというか、親近感がすごくわきますし」と評価。

「今まで歴代の首相って何を考えてるか、本心が顔に出にくい…。官邸での会見を見ていても自分の言葉なのかいまいち分かりにくかったんですけど、高市さんはすごくご自身でちゃんと話を聞いて返してるって感じがするので、若い人にも支持されたりするのかなと思いますけど」と続けると、高市首相の高い支持率について「高市さんのことは応援するけど、だからと言って自民党を許したわけじゃないと言うか、自民党にＮＯを突きつけた人たちが一定数いるわけですから。裏金問題、じゃあ、どうなったんや？って人たちはいらっしゃるから」と指摘。

その上で「高市さんの外交がトランプさんのでガッと（評価が）上がりましたけど、本当、中国に言うことを、どれだけ言えるのかってこととか、ここから真の見せ所なんじゃないかと思います」と話していた。