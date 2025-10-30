中部大の国本遥大がこだわる「止める、蹴る、運ぶ」

ボールを持ったら何かをしてくれる。

中部大の3年生MF国本遥大はトップ下の位置から細かいステップのドリブルと、まるで後ろに目がついているかのような鋭いターンとスペースへの潜り込みで攻撃に大きなアクセントを加える。

「中部大は『止める、蹴る、運ぶ』を大事にしているチーム。それを徹底すればフィジカルの強い相手でも、技術がある相手でも、しっかりと剥がしてチャンスを作れると思っているので、そこにこだわっていきたいと思っています」

東海大学サッカーリーグ1部・第20節、中部大は名古屋学院大と対戦すると、立ち上がりから圧倒的な攻撃力を見せつけた。国本はボランチで横浜F・マリノス入りが内定しているMF樋口有斗、FW伊藤氷麗の『3年生トライアングル』で息のあったコンビプレーを見せて、中央からアイデア溢れる攻撃を展開。前半だけで4ゴールを奪うと、後半は相手の反撃に合うも乱打戦を6-3と制した。

持ち前のテクニックは小学生の頃から磨かれたものだった。中学時代はかつて乾貴士（清水エスパルス）らを輩出した滋賀セゾンFCジュニアユースに所属。ボールを意のままにコントロールし、相手の逆を取っていくプレーを武器に、高校は千葉県の中央学院高に進学をした。

「野洲高や静岡学園高も考えたのですが、毎年（セゾンの）エース級の選手が進学している中央学院の練習に参加をしてみて、『ここならよりドリブルを磨ける』と思ったし、千葉には流通経済大柏や市立船橋と知っている高校があって、この2つと対戦をしてみたいと思って決めました」

中央学院も足元の技術にフォーカスを当てているチーム。狭い局面の打破やGKからのビルドアップでボールを動かしながら、後方から個々がどんどん仕掛けていくスタイルの中で、国本はサイドハーフ、トップ下で背番号10を託されて局面打破のスペシャリストとなった。

2強の壁は最後まで破ることができず、高校最後の選手権予選はベスト4で日体大柏の前に涙をしたが、大会優秀選手に選ばれるなど激戦区・千葉でインパクトを残す活躍を見せた。

「僕は身体が小さい（168cm）ので、ずっと持っている技術を発揮して磨ける環境を選んできました。大学進学もそれがある環境に行きたいと思いました」

進路は関東、関西、東海の大学から複数のオファーがある中で、彼が選んだのは当時、東海2部の中部大だった。

「1部の強豪大からのお話もあったのですが、高校時代に東海地区への遠征があって、そこでいろいろな大学と戦うのですが、1個上の先輩がいる中部大と対戦した時に、2部とは思えないほどみんなめちゃくちゃうまくて、中央学院のプレースタイルに似ているなと思った。正直、かなり迷いましたが、最後はたとえ入る時が2部でも、自分たちの力で1部に上げて、1部でも中京大や東海学園大という強豪を倒せるチームになっていけると思ったので決めました」

決意通り、1年時から出番を掴むと、2部で圧倒的な攻撃力を見せつけて1部昇格。昨年、今年と1部で台風の目となっている。個人としても10番を背負い、今年2月にはデンソーカップチャレンジ静岡大会に東海選抜の一員として出場をした。

「（中央学院で1学年下だった高橋）旺良（今季途中に東海学園大からJ1・ファジアーノ岡山に加入）がプロに行ったのは大きな刺激になりました。彼は高校で自分の長所をしっかりと捉えて行って、技術を磨いて一気に成長をして早くもJ1の舞台に駆け上がって行った。負けていられません」

自分の信じた道を貫き、着実に成長を遂げている国本の目は、しっかりと『その先』を捉えている。技術を極めて、かつ課題にも向き合っていく彼の成長譚はまだまだこれからだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）