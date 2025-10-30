ÂÀÅÄ¸÷¡¢¤Ê¤¼¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¡©¡È¿¼¤¤ÍýÍ³¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÂÀÅÄ¡ßÀÐ°æ¤Î¥Ç¥é¥é¥Ð¡×¡Ê¿åÍË¸å7¡¦00¡Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¡Ê70¡Ë¤ÈÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¿¼¤¤ÍýÍ³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡11ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡×¤Ë¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤È¡Ö¸Å´õ´ÔÎñ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·Ì¡ºÍ¤òÈäÏª¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤ä¤¤ï¤É¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢È¯¤µ¤»¡¢¶¦±é¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤À¤«¤é¡¢¥±¥Ä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡È²¿Ê¬¤ä?¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é5Ê¬¤Ç¤¹¡£¡È¤Û¤ó¤À¤é¡¢ºî¤í¤¦¤«¡É¤Ã¤Æ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¡È¤³¤ì¤Ç5Ê¬¤°¤é¤¤¤ä¤í?¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢10Ê¬20ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤òº¤¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Öº£¤ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬70¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡È²¶¤¬°ú¤»ß¤á¤Ê¤¤ã!¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£