韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、人気のリップシリーズから新作『セルメイジング コラーゲン リップエッセンス』を2025年10月27日（月）より、全国のドラッグストアやバラエティショップにて順次発売した。

■ハリ・弾力のあるぷるんとした唇へ

低分子から高分子まで5種類の植物性コラーゲンを組み合わせた「5D-複合コラーゲン」※1やペプチド※2を配合し、乾燥による唇のシワや弾力不足をケア。しっとりハリのある唇へ導く。

ピンク色のテクスチャーはビタミンB12ビタミンB12※3 由来で、軽やかなエッセンスタイプがべたつかずにうるおいを密着させる。

※1 コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸（すべて保湿成分）※2 ヘキサペプチド-2､アセチルヘキサペプチド-8（すべて保湿成分）※3 シアノコバラミン（保湿成分）

■商品情報

アステナホールディングス株式会社

セルメイジング コラーゲン リップエッセンス11ml／990円（税込）