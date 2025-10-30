韓国発のメイクアップブランド「wakemake（ウェイクメイク）」は、透け感のあるうるおいとふんわりマットな質感を叶える新作リップティント「ウォーターブラーリングレイヤーティント」を、2025年11月1日（土）より発売する。

■しっとり感を長時間キープ

水分を抱えたウォータージェル処方で、唇の表面にみずみずしい保護膜を形成。ひと塗りでなじみ、乾くとセミマットなさらふわ質感に変化する。保水力に優れたパンテノール配合で、乾燥を防ぎながら快適なつけ心地をキープ。軽やかでありながらしっとりとした仕上がりを楽しめる。

■商品情報

CJ Olive Young Japan株式会社

ウォーターブラーリングレイヤーティント全6色／4.6g／1,650円（税込）

02 ペアリングコーラルさわやかなコーラル

04 ロージミア 上品な赤みローズ

05 ペールヘイズやわらかなブラウンローズ

06 グレーフィグ繊細なくすみピンク

07 レッドダイブ魅惑的なクリアレッド

08 コールドハイピュアなアイシーピンク