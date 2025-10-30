ABEMAは、11月1日より、お笑いコンビ・ダウンタウンの独自のプラットフォームとなる「DOWNTOWN+」のコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de DOWNTOWN+」の提供を開始することを発表した。

（関連：【画像あり】「ABEMA de DOWNTOWN+」で楽しめる松本人志のコンテンツ）

今回新たに提供される「ABEMA de DOWNTOWN+」では、月額770円（税込）で「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」などの厳選された新作コンテンツが楽しめる。

毎週水曜日もしくは毎週金曜日には新作コンテンツ・エピソードの追加が予定されている。なお、「DOWNTOWN+」では配信されているダウンタウンの過去出演作品と生配信コンテンツの提供はされない。

ABEMAは、これまでにさまざまな配信プラットフォームと提携し、ABEMA内でABEMA以外のコンテンツを視聴できる有料視聴プランを提供してきた。今回の提供は、「ABEMA de DAZN」や「ABEMA de J SPORTS」などに続く形だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）