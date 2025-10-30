大関は、発売40周年を迎えた「のものも」シリーズから、秋に収穫した新米で仕込んだ「のものも新酒初しぼり2Lはこ詰」を、12月22日から全国で期間・数量限定で発売する。1985年の発売以来、日々の食卓に寄り添ってきた「のものも」が贈る、“旬を味わう”限定商品となっている。

昨年も好評を得た「新酒初しぼり」が、今年も新たな味わいで登場する。今年秋に収穫した新米を使用し、通常に比べて短い貯酒期間で製造。しぼりたてならではのフレッシュですっきりとした味わいは、特に冷酒がおすすめで、旬の食材との相性が抜群となっている。年末年始の華やかな食卓やお祝いの席に、この時期だけの味を是非楽しんでほしい考え。

パッケージデザインは、新酒らしい爽やかさと清涼感を表現するため、シルバーを基調としたデザインを採用した。また、「皆様の食卓に福が訪れますように」という願いを込め、七福神のイラストをあしらっている。新年を彩る“福を招くお酒”として、ふさわしい一本となっている。

「のものも」は1985年の発売以来、“食卓の定番酒”として長年にわたり支持を得ているブランド。

2022年のリニューアルでは、大関独自の酵母と「新三段仕込」という製法を用い、キレのある飲み口をさらに追求。米の旨みがありながらもすっきりとした後味を実現した。その品質と味わいは国内外の品評会でも高い評価を得ており、世界有数のブラインドテイスティング審査会「IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2024」ではSAKE部門・普通酒の部でシルバーメダルを受賞。

さらに「全国燗酒コンテスト2023」では、お値打ち熱燗部門において最高金賞を受賞するなど、その品質の確かさが認められている。2024年からは、ブランドコンセプト「のものも、のんでフクキタル」を掲げ、キャンペーンやSNSなどを通じて、“”飲む楽しさ”と“福を呼ぶ”メッセージを発信している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月22日（月）

大関＝https://www.ozeki.co.jp