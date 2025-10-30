おかずにしようと思ってたけど...コレだけで満腹です 玉出「ジャンボ白身魚フライ」が安くてデカい
＜連載＞スーパー玉出「激安メシ」の世界
文・写真 Met
【ジャンボ白身魚フライ】
大阪でよく見かける激安スーパー「玉出」。1円セールなどでおなじみですが、値段だけでなく個性的な品揃えにも一見の価値アリ。
そんな「玉出」のお惣菜コーナーを筆者が物色し、実際に食べてレビューします！
今回見つけてきたのは「ジャンボ白身魚フライ」（税込213円）。タラの半身をそのままフライにしたと思われる、なんとも豪快な商品です。詳しく見ていきましょう。
デッッッッッッカ......
ラップを開けてみるとこんな感じ。顔の縦幅を優に超えると思われるそのサイズ。
これは期待が高まりますね。
まずはそのままいただきます。
サクサクの衣にふっくらとしたタラの身。食感だけでもかなりの満足度です。
しかし、白身魚のフライを食べるとなればやっぱり、アレが欠かせませんよね。
定番の味変2パターン
ジャンボ白身魚フライには、タルタルソースが付属していました。
言わずもがな相性抜群。お惣菜ということもあり脂っこさが気になりますが、酸味の強いタルタルソースがうまくバランスを取ってくれています。
ただ、白身魚のフライがジャンボすぎて、タルタルソースが足りません。
家にあったウスターソースもかけてみました。
タルタルソースには及びませんが、これも合わないはずがありません。ソースの準備は必須でしょう。
ということで今回はスーパー玉出の「ジャンボ白身魚フライ」を紹介しました。
おかずとして食べようと思っていましたが、これ1つだけで十分お腹いっぱいになってしまいました。
家族であれば、切り分けて食卓に並べるのもアリですね。
気になった方は、ぜひスーパー玉出へ探しに行ってみてください！