おかずにしようと思ってたけど...コレだけで満腹です　玉出「ジャンボ白身魚フライ」が安くてデカい

＜連載＞スーパー玉出「激安メシ」の世界

文・写真 Met

【ジャンボ白身魚フライ】



大阪でよく見かける激安スーパー「玉出」。1円セールなどでおなじみですが、値段だけでなく個性的な品揃えにも一見の価値アリ。

そんな「玉出」のお惣菜コーナーを筆者が物色し、実際に食べてレビューします！

今回見つけてきたのは「ジャンボ白身魚フライ」（税込213円）。タラの半身をそのままフライにしたと思われる、なんとも豪快な商品です。詳しく見ていきましょう。

デッッッッッッカ......

ラップを開けてみるとこんな感じ。顔の縦幅を優に超えると思われるそのサイズ。

これは期待が高まりますね。

まずはそのままいただきます。

サクサクの衣にふっくらとしたタラの身。食感だけでもかなりの満足度です。

しかし、白身魚のフライを食べるとなればやっぱり、アレが欠かせませんよね。

定番の味変2パターン

ジャンボ白身魚フライには、タルタルソースが付属していました。

言わずもがな相性抜群。お惣菜ということもあり脂っこさが気になりますが、酸味の強いタルタルソースがうまくバランスを取ってくれています。

ただ、白身魚のフライがジャンボすぎて、タルタルソースが足りません。

家にあったウスターソースもかけてみました。

タルタルソースには及びませんが、これも合わないはずがありません。ソースの準備は必須でしょう。

ということで今回はスーパー玉出の「ジャンボ白身魚フライ」を紹介しました。

おかずとして食べようと思っていましたが、これ1つだけで十分お腹いっぱいになってしまいました。

家族であれば、切り分けて食卓に並べるのもアリですね。

気になった方は、ぜひスーパー玉出へ探しに行ってみてください！