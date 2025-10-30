今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月31日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


身近な人から愛情を感じる日。行動範囲を狭めて穏やかに過ごそう。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


対人関係にかげりが……。正論を振りかざすのはNGと心得て。

10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


気が乗らなくても人付き合いを。将来に役立つつながりをゲット！

9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


何があっても自分のペースを貫くことで、物事は好展開へ。

8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


思うように行動できないかも。焦らず次のチャンスを待とう。

7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


友人から相談事が。今日はひたすら聞くに徹すると◎。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


マナーと品位がツキを呼ぶ日。上品な立ち居振る舞いを意識して。

5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自分の思いが友人に伝わりやすい日。何でも話してみよう。

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


プライベートの話は控えて。思わぬライバルが現れそう。

3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


家族との関係性に注意。ワガママは反感を買う可能性が……。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


自分に自信を持つと道が開けそう。周囲の言葉はスルーしてOK。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


新しい挑戦を。講座や勉強会に申し込むなら今日が吉！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)