鹿児島銀行と九州経済研究所が30日会見を行い、県内の景気について2年1か月ぶりに引き下げとの認識を示しました。



(九州経済研究所・福留一郎経済調査部長)

「今月の県内景況は引き下げとさせていただいた。引き下げは25カ月ぶり2年1か月ぶりに引き下げ」



鹿児島銀行などによりますと、県内の景気の状況は、畜産業が持ち直している一方、観光業は減少するなどしたため、2年1か月ぶりに引き下げの認識を示しました。





観光業では9月、鹿児島、霧島、指宿地区の旅館やホテルなどの宿泊者数が2か月ぶりに前年を下回りました。霧島連山の新燃岳の噴火や8月の記録的な大雨など、自然災害の影響や根拠のないうわさによるインバウンドの減少が要因としてあげられました。一方、11月1日から県内では初の1000円台に引き上げられる最低賃金。鹿児島銀行などが行った調査によりますと、2026年度、今回の引き上げ金額73円より、さらに引き上げができると回答した企業が約3割だったのに対し、2割近い企業がこれ以上の引き上げができないと回答。賃上げに対応できるかどうか企業の体力に二極化が見られると分析します。(鹿児島銀行・郡山明久頭取)「最低賃金の引き上げについては、やはり今年引き上げ幅が大きかった。二極化という言葉についてもやはりそういう感じが広がっているのかなということを少し懸念している」最低賃金の引き上げを受け、今後は人件費の増加など企業の負担の増加が懸念されるとしました。