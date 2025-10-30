「腕太くなりました？」粗品、アーティストの一面を披露！ 「お笑いの時とはまた違った粗品さん」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは10月30日、自身のInstagramを更新。音楽ライブ中の姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】アーティストの一面を披露した粗品
ファンからは「千秋楽お疲れ様でした」「完走おめでとう」「お笑いの時とはまた違った粗品さん」「音楽ソシー良かった」「かっこよすぎ!!」「腕太くなりました？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「かっこよすぎ!!」2日より全国五大都市ツアー「新世界より」を開催した粗品さん。今回は29日に愛知県・Zepp Nagoyaで行われた名古屋公演の様子を公開しました。ギターを弾きながら熱唱する、アーティストとしての粗品さんを見ることができます。カラフルなステージライトに照らされており、とても格好いいです。
ほか4都市のライブ写真も公開中ほかの4都市でのライブ写真も、Instagramにて公開中です。「感動をありがとう」「日本一お笑いが上手いミュージシャン」「多彩な才能にもはや尊敬」「パジャマスタイルのライブ最強にかっこいいです」など、絶賛の声が相次いで寄せられています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
