桜島と東京・渋谷の小学生が桜島大根を育てながら絆を深める桜島大根プロジェクトです。種まきから約1か月。桜島大根はどうなったのでしょうか。



「桜島大根プロジェクト」は、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が桜島大根を育てながら交流し絆を深めていこうというものです。



種まきから約1か月が経った10月9日。桜峰小では「間引き」の作業が行われました。



（桜峰小学校 児童）

「学校のよりでかい」





（桜島大根農家 坂元次夫さん）「今日は念を入れて間引きをしてください」「間引き」は大きな芽を残し、小さな芽を抜くという桜島大根をより大きく成長させるための大事な作業です。（桜峰小児童）「学校と同じくらいの日に植えたのになんでこんなに大きさが違うのか」（桜島大根農家 坂元次夫さん）「私は、職業としてこの畑を1年 中手入れしています。学校のとは違って当たり前です。 だけど今年はいい方だと思う、 いい大根になると思う」（桜峰小児童）「もっと勉強して桜島大根を一から作ってみたいと思いまし た」（桜島大根農家 坂元次夫さん）「いいね。後継者だ。ありがたい です。そう言ってくれるだけで もありがたい」子ども達が育てる桜島大根は、来年1月に収穫されます。