ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」は30日、予選2日目が行われた。

本来のスタイルで戦う決心がついた。西橋奈未（29＝福井）は菅章哉がG1（9月29日〜10月4日の71周年記念）で優勝した63号機とのコンビ。初日はチルト3度で大外から伸び勝負に出たが、スタート不発で5着だった。

迎えた2日目。チルト1度で臨んだ1Rは、5コースから伸びたが捲りが届かず2着。新プロペラに交換した後半8Rのチルトはマイナス0.5度。1マークを先マイして逃げ切りに成功した。

「初日の時点で私に3度は乗れないと思っていました。新ペラを慌てて叩いたのでカカリがもう少しでしたけど、スリット後の伸びは良かったです。エンジンに菅さんがいましたね（笑い）。今の伸びを大事にしながらペラを煮詰めて、3日目からは“西橋奈未”で行きます」

レース後はスッキリした表情で話していたが、3度にチャレンジした経験は今後に生きるはずだ。

3日目は3Rに4号艇、12Rに1号艇で出走する。走り慣れた西橋スタイルの調整が煮詰まれば、さらなる舟足アップも可能だ。