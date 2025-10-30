北海道函館の老舗レストラン「五島軒」が運営する無人販売店で、商品２０点以上を盗んだとして小学校教諭の男が逮捕されました。



店の防犯カメラに犯行の一部始終が映っていました。



２０２５年６月、道南の北斗市にある無人販売店の防犯カメラの映像です。



棚やショーケースから商品を手に取り、次々とカゴに入れる男。



その後、合計金額を計算し、紙幣を料金箱に入れました。





しかしー（東海林記者）「料金はこちらの料金箱に自ら支払う仕組みなのですが、男が実際に払ったのはこの千円札１枚でした」

ここは老舗レストラン「五島軒」が運営する店舗です。



男が手にしたのは人気のレトルトカレーやハンバーグなど、その数２０点以上。



合計１万７００円に上ります。



男が支払ったのはわずか１０００円。



店内をうろついたあと、そのまま退店しました。



警察は１０月２９日、窃盗の疑いで小学校教諭の６２歳の男を逮捕しました。



調べに対し男は、「一万円札だと思って誤って千円札を入れた。盗むつもりはなかった」と容疑を否認しています。



（店の人）「今回はお金と在庫が合わないということがあり、カメラを確認したところ、今回のようなことがあった。地域のみなさまのおかげで成り立っているお店なので、とても残念な気持ちでいっぱいです」



店によりますと、以前も同様の被害があったということで、警察が男の余罪などについて調べています。