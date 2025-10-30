約1万円分の商品持って退店…料金箱に入れたのは千円札 小学校教諭の男が「五島軒」のカレーなど窃盗
北海道函館の老舗レストラン「五島軒」が運営する無人販売店で、商品２０点以上を盗んだとして小学校教諭の男が逮捕されました。
店の防犯カメラに犯行の一部始終が映っていました。
２０２５年６月、道南の北斗市にある無人販売店の防犯カメラの映像です。
棚やショーケースから商品を手に取り、次々とカゴに入れる男。
その後、合計金額を計算し、紙幣を料金箱に入れました。
（東海林記者）「料金はこちらの料金箱に自ら支払う仕組みなのですが、男が実際に払ったのはこの千円札１枚でした」
ここは老舗レストラン「五島軒」が運営する店舗です。
男が手にしたのは人気のレトルトカレーやハンバーグなど、その数２０点以上。
合計１万７００円に上ります。
男が支払ったのはわずか１０００円。
店内をうろついたあと、そのまま退店しました。
警察は１０月２９日、窃盗の疑いで小学校教諭の６２歳の男を逮捕しました。
調べに対し男は、「一万円札だと思って誤って千円札を入れた。盗むつもりはなかった」と容疑を否認しています。
（店の人）「今回はお金と在庫が合わないということがあり、カメラを確認したところ、今回のようなことがあった。地域のみなさまのおかげで成り立っているお店なので、とても残念な気持ちでいっぱいです」
店によりますと、以前も同様の被害があったということで、警察が男の余罪などについて調べています。