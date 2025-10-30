秋の九州高校野球大会は30日、準決勝が行われ、神村学園は福岡の九州国際大学付属と対戦しました。



(記者)

「秋の日差しが差し込む宮崎市のサンマリンスタジアムです。九州高校野球大会準決勝。春、秋と連覇を狙う神村学園、相手は福岡の優勝校・九国大付属です」



3回表にホームランで2点を先制された神村はその裏、フォアボールと相手のワイルドピッチなどで2アウト3塁1塁のチャンスを作ります。バッターは、4番の川崎。レフト前に鮮やかに運び、1点を返します。





続く4回裏。1アウトランナーなしの場面で1年生の川本。レフトに弾き返した打球は秋晴れの空に大きなアーチを描き、ホームラン！神村が同点に追いつきます。同点に追いついた直後の5回、神村は2アウト3塁のピンチを迎えます。ここで神村バッテリーにミスが出て、勝ち越されます。しかしその裏、神村はキャプテン梶山、4番川崎に連打が出て、1アウト3塁1塁のチャンスを作ります。ここで、5番の國分がファーストへ強い当たりを放ち、この間に3塁ランナー梶山がホームイン。3対3の同点に追いつきます。しかし、またしても追いついた直後の6回表。神村のエース龍頭は、ヒット4本を打たれ2点を失います。粘る神村は8回、2アウト2塁1塁のチャンスを作ります。続く、1番今井がセンター前に弾き返し、1点差に迫ります。しかし、神村の反撃もここまで。4対5で九州国際大学付属に敗れ、決勝進出はなりませんでした。(神村学園・小田大介監督）「ここ（九州4強）まで、こられるとは正直思ってなかった。新チームをスタートしてから。だから本当に選手たちはよく頑張ってくれた」神村学園は敗れたもののベスト4に入ったので、来年春のセンバツ出場が有力です。