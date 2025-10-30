今季限りでの引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が、２９日（日本時間３０日）に行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦で、本拠地ドジャー・スタジアムに別れを告げた。

ＭＬＢ通算２２３勝、３０５２奪三振をマークした生きるレジェンドはリリーフ不安のチーム事情から地区シリーズ以降はブルペン待機。ＷＳ第６戦（３１日＝同１１月１日）からは敵地トロントでの開催とあって、この日が本拠地では現役最後の登板機会だった。しかし、チームは初回から劣勢に立たされ、攻守ともにふるわず１―６で惨敗。マウンドに上がることはなかった。

慣れ親しんだホームグラウンドでのラスト登板は、延長１８回までもつれた第３戦（２７日＝同２８日）。１２回二死満塁の大ピンチで８番手としてマウンドに立ち、ルークスを二ゴロに打ち取った登板が最後となった。

カーショーは試合後もスタンドに残っていたファンに手を振って感謝。「ＭＬＢ公式サイト」をはじめ、多くの米メディアが偉大な左腕の最後の姿を報じた。老舗誌「スポーツ・イラスト・レイテッド」（電子版）は「ブルージェイズに彼のＷＳ最後のホームゲームを台無しにされた。カーショー一家は４人の子供たちと第５戦までにＷＳ優勝を祝うはずだった」としつつも「試合後は妻と子供たちとともに（現実を）すべてを受け止めた。５人目の子供を妊娠しているエレンにも大きなハグを送る姿が見えた」と伝えた。

ヤンキースひと筋で現役生活を終えたデレク・ジーター氏（５１）は、自身が出演した「ＦＯＸ」で「彼がここ（グラウンド）に出てきて家族と最後の時間を過ごせるなんて素晴らしいことだ」「彼が次にマウンドに立つ時は、おそらく開幕戦の始球式だろう」と祝福していた。カーショーの現役生活はまだ続くが、一つの大きな節目となった。