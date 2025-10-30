2029年の開園100周年に向けてリニューアル工事が進む熊本市動植物園では、ゾウやキリンの観覧がしばらくできなくなります。

【写真を見る】生まれたばかりの「心夏」も見納め 熊本市動植物園ゾウやキリンと“しばしの別れ” 11月5日から観覧不可に

その姿を目に焼き付けておこうと、連日多くの人でにぎわっています。

一目見たくて

「ゾウさーん」

「ここなつちゃーん」

マサイキリンの秋平とコナツ、そして、今年7月に生まれた心夏（ここなつ）の前には多くの人が集まっています。園の人気者です。

「寂しいですね。せっかく生まれたのに。ちっちゃい姿、見納めで」

100周年記念事業『サバンナエリア』

動植物園は2029年に開園100周年を迎えます。

爬虫類館からシフゾウまでのエリアが『サバンナエリア』として生まれ変わる予定です。

ライオン、シマウマ、ダチョウにキリン。サバンナで暮らす動物がひとつのエリアに集まり、本来の姿に近いかたちで飼育されるといいます。

記者「工事の柵はモノレール乗降口あたりに建てられるということです。ここから先の動物たちには、しばらく会えません」

9月30日に運行を終了したモノレールの解体工事が11月5日に始まるため、ゾウやキリンなど10種類以上の動物が観覧できなくなります。

訪れた人は…

（大分から来た親子）

父「ゾウさんのどんなところが好き？」

子「おはな」

熊本市から「キリンの赤ちゃんが生まれたのは聞いていたので見に来たが、見られなくなるんですね。今日堪能して帰ります」

熊本市動植物園 飼育展示班 溝端菜穂子主査「すごく人気のあるゾウとキリンなので、皆さんすごく寂しい思いをされるのでは。ぜひ、ゾウとキリンの元気な姿を目に焼き付けていただきたい」

ちなみに・・・

ーーどこからか覗いたり、見えたりできる？

溝端主査「見えるかもしれませんが、園内から覗く場所は難しいかな。もしかしたら、橋から遠目にキリンが見えるかも」

『サバンナエリア』は2028年度末の整備完了を目指していて、2027年3月ごろにはゾウやキリンの観覧が再開される予定です。

日本の動物園には24頭のアフリカゾウが暮らしていますが、九州でアフリカゾウを飼育しているのは熊本市動植物園だけだということです。