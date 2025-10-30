「Bビーダマン爆外伝」より「トイライズ DMB-04 ブラックデバスター」が11月5日に予約開始
【トイライズ DMB-04 ブラックデバスター】 11月5日 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、デュアルモデル「トイライズ DMB-04 ブラックデバスター」を11月5日に予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
本商品はアニメ「Bビーダマン爆外伝」よりくろボンが駆るビーダアーマー「ブラックデバスター」を立体化したもの。大型のボディに巨大なウィングを備えており、2門のビーダカノン「デバスターカノン」を装備している。
また、デバスターヒリュー形態への変形ギミックや別売りのトイライズシリーズの「ホワイトブロス」、「ブルーブレイバー」、「イエロークラッシャー」と合体させることでセイントドラゴン形態にすることも可能。
TOYRISE SERIES NEW PRODUCT- T-SPARK 公式 (@tspark_official) October 30, 2025
『#Bビーダマン爆外伝』より登場！
トイライズ
DMB-04 ブラックデバスター
2025年11月5日(水)より予約開始#トイライズ#TSPARK pic.twitter.com/1kKDulpE5E
(C) TOMY (C)Konami Digital Entertainment / ADK EM