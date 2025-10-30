３０日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、女優の鈴木京香（５７）へのインタビューを紹介した。

鈴木は２３年５月、主演を務める予定だったドラマを降板。体調不良で休養していたが、２４年３月に仕事復帰を報告した。

現在は「お仕事は『迷ったらやる』をモットーにやっていたら、ちょっと忙しすぎたっていうのがあったりして、頑張ることを一回お休みして自由にやろうっていう気持ちになっていますね」という。

ドラマや映画の役を引き受ける際など、「自分に出来ない苦手なものにトライしようっていいう気持ちが昔はあったんですけど、体を壊してまで集中しちゃうとかえって皆さんに迷惑をかけるので、あまり無理はしないようにが最近の信条ですね」と語った。

日常生活でも「お料理も結構こだわってやる派だったんですけど、大変な時は、今日は作らないという風にしてます。サボる時はサボる、疲れてるのに作ろうをすると、大好きなものがあまり好きじゃなくなったらいやなので。今は自分を甘やかし放題ですよ」と話し、笑顔をみせた。