行政と企業が連携して、不用になったものを無料で引き取り安く提供するリユース店が、福岡県宗像市に30日、オープンしました。九州では初めての出店です。訪れた人たちの反応は。

オープンしたのは「ジモティースポット宗像店」です。不用になったものを投稿して引き取り手を探すことができるウェブサイト「ジモティー」が運営するリユース店です。九州で初めての出店です。





この店の特徴は「不用になったけれど、まだ使えるモノ」を無料で引き取ってくれることです。

こちらの女性が持ち込んだのは、家庭用のガスコンロです。転勤した娘が置いていったものだといいます。



■訪れた人

「家に置いていても仕方ないので、無料で断捨離です。家の中が片付くからいいかなと思って。」



持ち込みができるのは、宗像市に住む人のみです。年齢や住んでいるエリアなどを登録している間に、スタッフが引き取れるものかどうかをわずか数分で確認してくれます。予約する必要はなく、粗大ゴミとして処分する場合に必要な手数料もかかりません。

一方、こちらの女性が持ち込んだのは。



■店員

「車のチェーンも使っていないとか使用頻度は低いと思うのですが、万が一切れた時、うちで補償できない。」



タイヤ用のチェーンは引き取ってもらえませんでした。

引き取れるものは、家電やスポーツ用品、おもちゃ、生活雑貨など多岐にわたりますが、全てのものが引き取れるとは限りません。



冷蔵庫や洗濯機といったリサイクル家電や、縦・横・奥行きの合計が180センチ以上の家具、自転車、マットレスなどは引き取ることができない決まりとなっています。

店が引き取ったものは、必要とする人の手に安い価格で渡ります。



■中村安里アナウンサー

「店舗には家電もずらりと並んでいます。お掃除ロボットは4000円、扇風機は100円と、かなりお買い得です。」



こちらの女性用バッグは300円、ぬいぐるみは100円と、手に取りやすい価格となっています。

■中村アナウンサー

「見てください。こちらには0円の商品もあります。」



中には、無料というものもありました。



■訪れた人

「家にあるラジオはカセットテープが聞けない。カセットテープが聞けるラジオがあったので。昔の子どもの声とか、昔のカセットテープがあるので聞けます。」

「思っていたより安くて、気軽に来られそうだと思いました。使わなくなったものがいくつかあって処分するか譲るか迷ったので、持って来られるなら持って来ようかなと思います。」



開店直後で品ぞろえはこれからですが、ホームページから品物を確認することもできます。

宗像市のゴミの総排出量は年間およそ2万9000トンです。リユースが広がれば、9年後にはおよそ3000トンの削減につながると期待されています。



■宗像市環境課・松成修平係長

「市民も無料で引き取ってもらえるし、市としてもゴミの量が減るということで、多くの方に足を運んで使っていただきたいと思います。」



ゴミになるはずだったものが、誰かのためになる。環境に優しいリユースに取り組んでみてはいかがでしょうか。