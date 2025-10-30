ハセガワ、2026年1月発売予定の航空機モデル情報を公開。「F/A-18D ホーネット “VMFA-232 レッドデビルズ 2025”」などが登場
【ハセガワ：2026年1月発売予定航空機モデル】 10月30日 公開
ハセガワは、2026年1月発売予定の航空機モデル情報を10月30日に公開した。
2026年発売ラインナップには、「川崎 キ45改 二式複座戦闘機 屠龍 丁型 “飛行第4戦隊 回天制空隊”」、「F/A-18D ホーネット “VMFA-232 レッドデビルズ 2025”」が登場。また、「F-14B トムキャット “VF-103 ジョリー ロジャース” w/ハイディテール ノズルパーツ」が新価格になって販売を予定している。
1/48 川崎 キ45改 二式複座戦闘機 屠龍 丁型 “飛行第4戦隊 回天制空隊”
2026年1月28日ごろ 発売予定
価格：4,620円
1/48 F/A-18D ホーネット “VMFA-232 レッドデビルズ 2025”
2026年1月24日ごろ 発売予定
価格：8,140円
PHOTO:TAKASHI SAGAWA
1/72 F-14B トムキャット “VF-103 ジョリー ロジャース” w/ハイディテール ノズルパーツ
2026年1月28日ごろ 発売予定
価格：6,160円
PHOTO:TETSUJI UENO
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.