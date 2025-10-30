TBS NEWS DIG Powered by JNN

タレントのRIKACOさんが自身のインスタグラムを更新。
歯の矯正を行ったことを明かしました。
 

【写真を見る】【 RIKACO 】　歯の矯正が完了　「こんな顔でごめんなさい　でもね　嬉しくてー」「長年下の歯並びが悪くて悩みだったの」



RIKACOさんは「こんな顔でごめんなさい　でもね　嬉しくてー」と綴ると、歯の処置中の写真をアップ。

続けて「長年下の歯並びが悪くて悩みだったの　60歳までに治したくて！」と綴ると、1年がかりで取り組んだことを明かし「透明のカバーを1週間ごとに取り替えて歯並びを調整していく矯正！」「苦労もあったけど　ほんとにやってよかったと思う」と、綴りました。
 



そして「痛さはほとんどなくて、、タイトな感じはちょっとあったけど！大丈夫でした」「何が1番大変だったかって言うと　ご飯を食べてる時以外は、透明のカバーをリテーナーをずっとつけ続けるってこと！ご飯を食べた後はすぐに歯ブラシとフロス！でまたリテーナーと言う1年間の生活」と、記しました。
 



RIKACOさんは「でもー　60過ぎたらもっと歯並び悪くなりそうだったから　今後の20年自分の歯でしっかりと生活したくて　頑張りました」と、投稿。

続けて「歯並びは清潔感にも繋がるから！　大切な事だなーと！　清潔感のあるシニアを目指して　努力した事！　なりたい自分にまたひとつ進めた！」と、綴っています。
 



