タレントのRIKACOさんが自身のインスタグラムを更新。

歯の矯正を行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 RIKACO 】 歯の矯正が完了 「こんな顔でごめんなさい でもね 嬉しくてー」「長年下の歯並びが悪くて悩みだったの」





RIKACOさんは「こんな顔でごめんなさい でもね 嬉しくてー」と綴ると、歯の処置中の写真をアップ。



続けて「長年下の歯並びが悪くて悩みだったの 60歳までに治したくて！」と綴ると、1年がかりで取り組んだことを明かし「透明のカバーを1週間ごとに取り替えて歯並びを調整していく矯正！」「苦労もあったけど ほんとにやってよかったと思う」と、綴りました。







そして「痛さはほとんどなくて、、タイトな感じはちょっとあったけど！大丈夫でした」「何が1番大変だったかって言うと ご飯を食べてる時以外は、透明のカバーをリテーナーをずっとつけ続けるってこと！ご飯を食べた後はすぐに歯ブラシとフロス！でまたリテーナーと言う1年間の生活」と、記しました。







RIKACOさんは「でもー 60過ぎたらもっと歯並び悪くなりそうだったから 今後の20年自分の歯でしっかりと生活したくて 頑張りました」と、投稿。



続けて「歯並びは清潔感にも繋がるから！ 大切な事だなーと！ 清潔感のあるシニアを目指して 努力した事！ なりたい自分にまたひとつ進めた！」と、綴っています。







