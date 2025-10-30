盗まれたトヨタの高級SUV「ランドクルーザー」と知りながらヤードで保管したとして、外国籍の男4人が現行犯逮捕されました。

盗品等保管の疑いで警視庁などに現行犯逮捕されたのは、アフガニスタン国籍のムラヒール・ミラジュディン容疑者（35）とパキスタン国籍のムスタファ・ムハマド容疑者（26）ら男4人です。4人は茨城県古河市のヤードで、盗まれたものと知りながら「ランドクルーザー」1台を保管した疑いがもたれています。

警視庁によりますと、ランドクルーザーは、おととい夜からきのう朝にかけ、栃木県佐野市の住宅の敷地内から盗まれたということです。

きのう夜、ヤードにランドクルーザーが入るところをパトロール中の警察官が確認し、きょう、ヤードへの家宅捜索を行いました。家宅捜索では、盗難車7台のほか、ドアやシートなどが外された車が少なくとも30台以上見つかりました。

取り調べに対し、4人は「盗難された車とは知らなかった」などと容疑を否認しています。

警視庁は、4人と他の人物とのメッセージアプリのやりとりなどから、4人が盗んだ車を解体した後、指示役の人物が他の人物と共謀し、部品を海外に輸出したとみて、調べています。