¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡©´ß°æ¤æ¤¤Î¡ÖÀäÂÐ¡¢¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡Ä¡×µÜÂôÉ¹µû¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤¹
´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡¢µÜÂôÉ¹µû¡Ê31¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡×¡ÊÅ·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë¸ø¼°¾å±Ç¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ö¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É×ÉØÀ¸³è¤ò¡¢¤«¤¤¤Þ¸«¤¨¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬·§Ã«¤Þ¤É¤«»á¤È¶¦Æ±¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£´ß°æ¤Ï·àÃæ¤Ç¿Ä¤¬¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¤º´Æ£¥µ¥Á¡¢µÜÂô¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢¤Êº´Æ£¥¿¥â¥Ä¤ò±é¤¸¤¿¡£´ß°æ¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò15Ç¯¡¢ÉÁ¤¯¡£2»þ´Ö¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ¾¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ÆüËÜ½é¾å±Ç¤À¤Ã¤¿¡£´ß°æ¤Ï¡¢½é¶¦±é¤ÎµÜÂô¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜ¡ÊÂæËÜ¡ËÆÉ¤ß¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¡¢¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡Ä¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤ËÏÃ¤»¤ë´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¡¢¼Çµï¤ËË×Æþ¤Ç¤¤¿¡×¤È½éÂÐÌÌ¤«¤é¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥Ô¥ê¤Ä¤¯¤È¤³¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
µÜÂô¤Ï¡¢´ß°æ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£¡Ö¤æ¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Æ¡¢ºÍÇ½¤â¤¢¤êÌ¥ÎÏÅª¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È´ß°æ¤òÉ¾¤·¤¿¡£