東京芸術大学在学中の乃木坂46・池田瑛紗さん（23）が、31日に発売されるグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.10（秋田書店）の表紙・裏表紙を飾ります。同号は現役藝大生として個展開催も間近に控える池田の大特集号となっています。



巻頭特集では、アイドルとして、そして表現者としての池田さんに迫ります。超ロングインタビューでは、創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで感じた危機感、初めての後輩である6期生のために負う責任と義務、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の今を語りつくしています。特別付録として池田さんの両面ポスターが付いてきます。



池田さんは「今回は私を表紙に選んでくださって、本当にありがとうございます。真っ白なワンピースを絵の具でみずから彩っていくシーンが印象的でした。いつも画材を使うときは洋服を汚さないようにがんばっているので、真逆で新鮮でした（笑）」とコメントしています。



同誌には乃木坂46「6期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の増田三莉音さん、日向坂46「五期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の坂井新奈さん、櫻坂46「四期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の中川智尋さんが初登場します。



そのほかラインナップも超豪華。グラビア界を席巻する福井梨莉華さん、AKB48の鈴木くるみさん、人気声優の前田佳織里さんに相良茉優さんが登場します。