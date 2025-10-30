【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】夫婦だけで解決できないなら…！義父に報告＜第13話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第13話 義父、動く
【編集部コメント】
ショウジさんは、今までのサカエおばさんの暴走を実家の両親には報告していませんでした。自分とサカエおばさんのあいだだけで、どうにか収められるなら……と思っていたようです。しかし娘のアイリちゃんを利用してミナさんを呼びつけたことに、今度こそ本当に怒っているショウジさん。表面上は冷静ですが、心の中では怒りが最高潮に達しています。こうしてはじめて現状を打ち明けることにしたのでした。お義父さんも一見冷静ですが、「ミナさんへの不当な要求を絶対にやめさせる」と固く心に誓っている様子です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
