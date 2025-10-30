Ryosuke Yamadaが、ライブツアー『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』の映像作品を12月24日にリリースする。

本ツアーは、自身初となるソロアルバム『RED』を携え、静岡 エコパアリーナ公演を皮切りに全国6都市を巡った初のソロライブツアー。Yamadaがこれまでに築いてきた研ぎ澄まされた表現力と圧倒的なパフォーマンスで魅せる、集大成ともいえるステージとなった。最新アルバム『RED』の楽曲を中心に、「Oh! my darling」「ミステリー ヴァージン」「Moonlight」など、これまでのソロナンバーのほか、Hey! Say! JUMPの楽曲に至るまで惜しみなく披露。会場は“RED”のペンライトが一面を埋め尽くす光景が広がり、自身の軌跡と進化を余すところなく映し出したステージとなっている。

初回限定盤の特典映像には、本ツアー誕生の過程に密着したドキュメンタリー『Documentary of LIVE TOUR RED』を収録。考え抜かれた演出プランと積み重ねたリハーサルでステージを作り上げ、初日公演から最終公演までを追ったライブツアーの映像は、本人の“RED”に対する想いと作品の魅力を感じることができる内容に。加えて、ツアーの最終公演である福岡公演にて披露されたWアンコールの様子も収められている。

通常盤の特典映像には、ツアー各地でのMCシーンを厳選した『RED MC DIGEST』を収録。なお、通常盤／初回プレスにはクリスマススペシャルカードも封入される。なお、本作の予約受付は、明日10月31日11時より順次開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）