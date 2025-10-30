±Ç²è¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤«¤é31Ç¯¡Ä¥¸¥à¡¦¥¥ã¥ê¡¼à·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¸ß¤¤Ç¯¼è¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¢¥¸¥à¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè51²ó¥»¥¶¡¼¥ë¾Þ¤ÎÌ¾ÍÀ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Æ±¾Þ¸ø¼°SNS¤Ç¤â¾Ò²ð¡£63ºÐ¤È¤Ê¤ê½Â¤µ¤òÁý¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤ÏÍèÇ¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÇÐÍ¥¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¿¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥à¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¡£1994Ç¯¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£Æ±Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥³¥á¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¡×¡Ê98Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥ó¡×¡Ê99Ç¯¡Ë¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£