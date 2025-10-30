¡Ö»º¸å¤Ê¤Î¤ËÆ°¤¤¬¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×ÄÔ´õÈþ¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢SnowMan¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥À¥ó¥¹¤ËÉ×ÉØ¤ÇÄ©Àï¡ª¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡Ä¡×
10²óÄ©Àï¤·¤Æ¡ÖµÓ¤¬¤¡¤¡¤¡¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬ºÊ¤ÎÄÔ´õÈþ¤ÈÍÙ¤ëàÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥êá»Ñ¤ÎÆ°²è¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Snow Man¤Î¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¥Æ¥¤¥¯10¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢µÓ¤¬¤¡¤¡¤¡¡ª¹üÈ×¤¬¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó»º¸å¤Ê¤Î¤ËÀ¨¤¤¡ªÆ°¤¤¬¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Î¥À¥ó¥¹¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£