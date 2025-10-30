高市首相は訪問中の韓国で李在明大統領と初の首脳会談を行いました。現地から中継です。

日韓首脳の会談はAPEC首脳会議の会場で午後6時すぎからおよそ40分間行われました。

会談冒頭、両首脳はお互い笑顔で握手を交わしました。

韓国・李在明大統領

「韓国と日本両国がいつにも増して未来志向的な協力を強化すべき時だと思います」

高市首相

「これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づいて日韓関係を未来志向で安定的に発展させるのが両国にとって有益だと確信しています」

日韓関係の改善の流れが続く中、会談では、こうした良好な関係を継続することを確認したとみられます。

また韓国では高市首相、「保守強硬派」のイメージから関係悪化への警戒感もありましたが、就任会見で「韓国のりは大好き。韓国コスメも使ってます」などと話し、韓国では好意的に受け止められています。会談を通じて、韓国内の懸念をさらに払拭できるかもポイントです。

この他会談では、北朝鮮情勢や、拉致問題解決に向けた協力なども話し合われたとみられます。

一方、31日には日中首脳会談を行うことで最終調整しています。日本政府内からは日米首脳会談で高市首相とトランプ大統領が強固な日米関係をアピールしたことが、日中会談の実現にもプラスに働いたという見方が出ています。

日中会談が実現すれば、まず両首脳が建設的かつ安定的な日中関係を築くことで一致できるかがポイントになります。