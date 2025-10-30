JRAと地方競馬の若手騎手が腕を競い合う「2025ヤングジョッキーズシリーズ」は30日の浦和でトライアルラウンドが終了。これを受けて地方競馬全国協会は同日、ファイナルラウンド（12月18日園田、同20日中京）に出場するJRA代表騎手8人と地方競馬代表騎手8人が決定したと発表した。

この中で女性騎手は谷原柚希、古川奈穂、神尾香澄、塩津璃菜の4人が名を連ねている。

出場騎手は以下の通り。

【JRA代表騎手】

◇東日本地区

佐藤 翔馬（20＝美浦）東日本地区1位

谷原 柚希（18＝美浦）東日本地区2位

石田 拓郎（20＝美浦）東日本地区3位

横山 琉人（22＝美浦）東日本地区4位

◇西日本地区

西塚 洸二（21＝栗東）西日本地区1位

高杉 吏麒（20＝栗東）西日本地区2位

古川 奈穂（25＝栗東）西日本地区3位

大久保友雅（22＝栗東）西日本地区4位

【地方競馬代表騎手】

◇東日本地区

山本 大翔（21＝船橋）東日本地区1位

神尾 香澄（23＝川崎）東日本地区2位

佐野 遥久（19＝川崎）東日本地区3位

谷内 貫太（21＝大井）東日本地区4位

◇西日本地区

松本 一心（20＝笠松）西日本地区1位

塩津 璃菜（20＝兵庫）西日本地区2位

土方 颯太（18＝兵庫）西日本地区3位

青海 大樹（26＝佐賀）西日本地区4位